CHP Genel Başkanı Özel, Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Özel, “Ramazanda sert siyasi tartışmalar yapmaktan yana değilim. İlk iftarda Etimesgut’ta bunu söyledim, halen de devam ettiriyorum. Ama maalesef Sayın Erdoğan sertleşmeyi, tartışmayı, ramazan dememeyi, bayram bilmemeyi, bu sert üslubunu her geçen gün artırarak sürdürüyor. Ama ben kendisine yanıt vermeyeceğim yine. Sadece şunu hatırlatacağım. Ben ona dedim ki ‘Yahu muhalefetin belediye başkanlarını gözaltına alarak, hapse atarak, belediye meclis üyelerini hapse atarak, ana muhalefet partisine kayyum atamaya çalışarak, büyükşehir belediye başkanına siyasi yasak getirmeye, gelecekte kendisine rakip olacak, kendisini şimdiye kadar üç-dört kez yenmiş birinin siyasi hayatını bitirmeye çalışarak, bunu da kamu gücü kullanarak, hakimleri buna alet ederek yapmak cesaret değil. Bir cesaret göstereceksen, Türkiye’de göstereceksen, geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin.’ ‘Yok, şimdi cesaretimiz yok’ diyorlar, ‘2027’nin Eylül’ünde, Ekim’inde görüşelim’ diyorlar. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek” dedi.

‘TRUMP'A KARŞI BİR ŞEY SÖYLE’

Özel, konuşmasının devamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri çevre ülkelere göndermekle ilgili sözlerini hatırlatarak, "Orası kutsal topraklar, dünyayı tanımıyor, ‘Oraya gideceğim’ diyor. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier buna tepki gösterdi, yanında Sayın Erdoğan vardı, gıkını çıkarmadı. Ben dün dedim ki, ‘Bir cesaret göstereceksen şu Trump’a karşı bir şey söyle. Filistin, Filistinlilerindir. Filistin’e dokundurtmayız de’ dedim. Bugün çıkmış diyor ki; ‘Ben zamanında Netanyahu’ya ne söyledim?’ Ya ben sen zamanında Netanyahu’ya ‘One minute demedin’ demiyorum ki. O işlerin üstünden geçti, şimdi Trump ‘tehcir’ diyor. ‘Filistinlileri süreceğim buradan’, ‘başka ülkelere yerleştireceğim’, ‘insanlık suçu işleyeceğim’ diyor. Sen dönüyorsun, ‘Efendim ben Netanyahu’ya şunu söyledim.’ Bir de tutmuş diyor ki, ‘Efendim Özgür Özel Hamas’ı terör yapıyor diye söylüyordu’. Erdoğan’a şunu hatırlatalım; 1-7 Ekim gecesi Hamas, çatışma ortamı olmadığı o günlerde balonlara, zeplinlere bomba koyup sivillerin üzerine yolladı. Biz o gün ‘Bu terör eylemidir’ dedik. Ama 8 Ekim günü bir başladı İsrail, bu provokasyon dedikleri şeyi araçsallaştırıp iki sene boyunca orada soykırım yaptı. 30 bini çocuk 50 bin kişiyi öldürdü. Her fırsatta Filistin’in yanında olduk. Terör kimden gelirse kınıyoruz ve karşısındayız” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİM SANDIĞINI İSTİYORUZ’

Ramazan ayının adalet ayı olduğunu söyleyen Özel, “Tokun açın halinden anladığı aydır. Ama maalesef ülkeyi yöneten toklar, ülkede oy aldıkları, aç bıraktıkları insanın halinden anlamıyorlar. Benim ramazanda diyeceğim bundan ibaret. Küfür duyuyorum, cevap vermiyorum. Hakaret işitiyorum cevap vermiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben onların değil sizin sesinizi duyuyorum. Yenimahallelinin sesini duyuyorum. 31 Mart‘ta olduğu gibi şimdi de bir büyük zafer kazanmanın yolu, memleketin gerçek sorunlarını konuşmakta. Bu memleketin açlık sorunu var, yoksulluk sorunu var, işsizlik sorunu var. Bu memleketin gerçek sorunlarını konuşuyoruz. Bunun için de bir yola çıktık. Başka şeyler konuşulsun isteyene karşı, seçim sandığını istiyoruz. Adayımızı belirlemek için 23 Mart’ta ön seçimimizi de yapıyoruz” diye konuştu.