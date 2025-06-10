CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşları içinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e veda etti. Konuşmasını güçlükle tamamlayan Özel, "Bana yüküm ağırdı diyordu .Manisa'yı emanet etti gitti. O gidince ne yapacağız bilmiyorum." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi önündeki törende konuşan Özel, "6 yaşından beri kürsüye çıkıp konuşurum. Herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım, 'Abi bir daha anlat, güzel anlatıyorsun' diyordu. Deniz Baykal 2009'da belediye başkanı adayımız rahatsızlanıp çekilince 'Manisa'ya aday ol' dedi. Ben de 'Seçim çoktan gitti, çok geciktik. Alamayız' dedim. Baykal, 'Alırsın' dedi, 'Bir önceki seçimde adayımız yüzde 6. Nasıl alacağız Manisa'yı?' dedim. Bana, 'Sen alacaksın, bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın' dedi. Ben alamadım, Ferdi aldı." ifadesini kullandı.

Özel şunları kaydetti:

-Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları, ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlar, çok özleriz.

-Ferdi benden daha Manisalıydı. Eşine, çocuklarına, Manisa'ya aşkla bağlıydı. Yunusemre Belediye Başkanı adayı olmak istiyordu, 'Ben alacağım' diyordu. Sen alırsın büyükşehir belediyesini dedim. Senin dolaştığın yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz.

-Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 aldı. Bana, 'Yüküm ağır, memleketi emanet ettin gittin' diyordu. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti gitti, ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum.

-Onun kadar sevilmeyi hak eden yoktur, çok karşılıksız sevebilen biridir. Hitabeti iyi değildir ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, elini sıkıp yüreğini kazanmadığı bir kişi yok. Buraya gelen herkese, sayın genel başkanıma, sayın valime, Celal Bayar Üniversitesi'ne, Manisa bürokrasisine, diğer partilerin temsilcilerine teşekkürler. Hastaneye Konya'dan çıkıp gelmiş bir kadın. Konya'dan dua etmeye, 'Çok iyi biriymiş' dedi.