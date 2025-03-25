Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu haftaki grup toplantısı, İstanbul Beşiktaş'ta yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li ilçe belediye başkanlarının gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından İstanbul’dan ayrılmamıştı.

Özel, sabahın erken saatlerinde de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.

3 KANAL CHP'Yİ GÖRDÜ

Özel'in boykot çağrısının ardından gözler Saraçhane'deki protestolara yer vermeyen televizyon kanallarına çevrilmişti.

Özel'in bugünkü grup toplantısını NTV, TV100 ve Habertürk canlı yayınladı.

CNN Türk, A Haber, TGRT ve Haber Global ise Özel'in grup toplantısına yer vermedi.

İşte Özel'in açıklamalarından satır başları:

'DARBENİN HEDEFİ SARAÇHANE'YDİ'

Başarısız Darbe girişiminin ardından 1 hafta geçti. Darbeye karşı direniyoruz ve direnme hakkımızı kullanıyoruz. Devleti karşısını aldılar, milleti de kaybettiler. Tüm tuşlara basarak bir kötülük yapıyorlar. Diploma, Yolsuzluk, Terör... Bu darbenin hedefi Saraçhane'ydi. 19 Mart darbe girişimi de seçilmiş, yenilmemiş Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılmıştır. Karşı çıkanlara teşekkür ediyorum.

'TERÖRİST OLACAKSAK BEN TERÖRİSTİM'

CHP, DEM Parti ile 'Kent Uzlaşısı' yaptı diyorlar. Bu kavram bizim değil, DEM Parti'nin söylemi... Biz İstanbul İttifakı, Türkiye İttifakı diyoruz. Biz 47 yıl sonra bu anlayışla birinci parti olduk, haramilerin saltanatını yıktık. Batıdaki Kürtlerin belediyelerde temsil edilmesini sağladık diye terörist olacaksak, ben terörist olayım kardeşim. Demokrasi bu demokrasi! Oyu bana verirsen seçmensin, onlara verirsen teröristsin diyorlar.

'ALNINIZI KARIŞLARIM'

RTÜK'e de, BTK'yı da uyarıyorum. Sakın ha sakın! Bu televizyonlara, sosyal medya hesaplarına, internet sitelerine kısıtlama getirmeyin.

'MASAK BU İŞTE!'

MASAK raporlarına imza attıracak uzman bulamadılar. 1 kişinin keyfi için neler yaptılar. Mehmet Şimşek'i kimse ekonomist diye, bakan diye adam yerine koymasın. Dünyanın tüm kanallarına tek tek anlatacağım, gerçek yüzlerini göstereceğim.

'TAKSİM'İ GERİ ALACAĞIZ'

Makamı İmamoğlu'na verene kadar, geçici bir başkan seçene kadar Saraçhane'de bir odadayım. Ve milyonlarla bir aradayım. Nasıl Saraçhane'yi savunduysak, gün gelecek milyonlarla Taksim'i geri alacağız.

'TELEVİZYON KANALLARI ÇEKİDÜZEN VERDİ'

Ya bizi göreceksiniz, ya da yerin dibine gömüleceksiniz. Bazı televizyon kanalları adım attı, kendine çekidüzen verdi. Bu akşam da açıklayacağız.

TGRT, Kanal D'yi, TRT'yi, Turkuaz Medya'yı izlemeyin, izlettirmeyin. Tüm belediyelerimizi uyarıyorum! DHA'ya, İHA'ya aboneliklerinizi iptal edin.

'KAYYUM KENT LOKANTASINI KAPATTI'

Şişli kayyumunun ilk işi Kent Lokantası'nı kapatmak oldu. Yoksulların yanında olmamız için Ekrem İmamoğlu'na destek verin. Tayyip Bey'in kayığına binmeyin, ondan bir şey beklenmez.

'SARAÇHANE'YE VEDA EDİYORUZ'

Bu akşam son kez Saraçhane'ye gidiyoruz. Ekrem Başkan Silivri'de, kalbi Saraçhane'de... Yine seçilmiş bir arkadaşımız geçici olarak İBB Başkanı seçilecek. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu akşam son kez Saraçhane'de toplanıyoruz.