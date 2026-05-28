Özgür Özel, Gezi Parkı olayları’nın 13’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Özel paylaşımında, Gezi’nin “bu toprakların vicdan terazisi” olduğunu ifade ederek, geçmişte adalet talebiyle verilen mücadelenin bugün demokrasi ve sandığı savunanların iradesiyle sürdüğünü belirtti.

CHP lideri mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur.

Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz. Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik…

Boyun eğmeyenlere… Direnenlere… Mücadele edenlere selam olsun.”