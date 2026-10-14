İstanbul’da sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlenen Halk TV’ye kayyım atandı ve kanalın yayını durduruldu.

Halk TV’ye yönelik baskın ve kayyım kararına siyasetçilerden ve gazetecilerden tepkiler geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Halk TV’ye yönelik polis baskınına ve kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Halk TV çalışanlarının yanında olduklarını belirten Özel, “Millet kazanacak” ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

-Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyım atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler.

-Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken…. Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken…

-Tam da Türkiye’nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

-Belediyelere kayyım atayıp milletin iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV’ye kayyım atadılar.

-Çünkü ACİZ ve KORKAKLAR! Halk TV’nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız.

-Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler.

-Türkiye bu kötülüğü yenecek.

-Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler YENİLECEK!

YAVAŞ'TAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV’ye kayyum atanması kararını sert bir dille eleştirdi...

Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesine dikkat çeken Yavaş, ülkenin 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 163. sırada yer aldığını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

-2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada.

-Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor.

-Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.”

-Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

-En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!

"ŞAFAK VAKTİ HALK TV'NİN KAPISINA DAYANDILAR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Halk TV’ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV’nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz" dedi.

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti Halk TV’nin kapısına dayanıp kayyum atadılar. Türkiye’de muhalif bir televizyon kanalına resmen baskın yaptılar. Gözü dönmüş bir iktidarın gelebileceği en tehlikeli noktadayız.

Bu çabalarınız yolsuzlukları, vurgunları, ülkemizi düşürdüğünüz rezil hali, milletin sefaletini örtemeyecek. Halk TV’nin ve basın emekçilerinin yanındayız. Siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz."

"HALKIN HABER ALMA HAKKINA DA EL KOYUYORLAR"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da sabah saatlerinde düzenlenen polis baskınına ve yayınların durdurulmasına tepki gösterdi. Baş, açıklamasında iktidarın eleştirel basını susturmaya çalıştığını savunarak şunları söyledi: “Sabah 5.30’da polis baskını ile yayın durdurmak ve kanal yönetimine kayyum atamak da bu iktidara yakışırdı. Halkın seçtiği milletvekillerini, belediye başkanlarını cezaevinde tutup, belediyelere zor yoluyla çökenler, halkın haber alma hakkına da el koyuyorlar, kendilerine biat etmeyen basını susturmaya çalışıyor. Halkın iradesini de sesini de teslim alamayacaksınız.”



