Iğdır’ın Aralık ilçesinde Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç, devriye görevi sırasında devrildi. Kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kazanın ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şehit askerin ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Özel mesajında, “Iğdır’ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.