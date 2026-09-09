YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘OLMAMASI GEREKEN HER ŞEY OLDU’

Özel, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine ilişkin soru üzerine, "Üsküdar'da demokrasi, eşitlik, adalet adına olmaması gereken her şey oldu. Türkiye'deki siyasi hayatın seçimler adına en utanç vericisi yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına mağdur sıfatıyla suç duyurusunda bulunduk. Özgür Çelik, dün konuşurken bir örnek vermişti. Özgür Çelik'in söylediklerinin olmadığını söyleyip Özgür Çelik hakkında soruşturma başlattılar. AK Parti'ye geçen dört kişiden biri, 40 üyenin içinde, 'Benim çocuğum yurt dışında firarda, terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı çocuğunu getireceğiz diye söz verdi. O yüzden AK Parti'ye oy verdim' diyor. Bu kişinin oğlunun özgürlüğüyle iradesinin fesada uğratıldığını, oyunun satın alındığını söylüyoruz. Bugün soruşturma açılan konuyla ilgili bilgiler veriyoruz" ifadesini kullandı.

‘YEREL SEÇİMLERİ ÖNE ALALIM’

Yerel seçimlerin öne çekilmesi çağrısı yapan Özel, “Bu kadarı utanmazlık artık. Rasyonaliteyi, gerçekçi ve doğru bir değerlendirme yetisini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Meydan okuyoruz. Yerel seçimleri öne alalım. İstedikleri tarihte bütün illerde yerel seçimleri yenileyelim. Yüzde 38'le seçimleri kazanmıştık, yüzde 45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü meydan okuyorum. Bu milletin bir sandık sabrı var. Biz o sandığa varırız ve bu seçimi alırız. Varırken Ekrem Başkan aramızda olsun isterdik, yok ama kim olursa olsun biz tükenmeyeceğiz, bitmeyeceğiz, yılmayacağız. Eninde sonunda o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Bundan şu kadar tereddüdüm yok” dedi.