Anıtkabir programının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in saat 12.00’de Anadolu Kulübü’nde düzenlenecek Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edeceği bildirildi. PM’nin onayıyla birlikte Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri görevlerine başlayacak.

90 VEKİLLE YENİ PARTİ KURULMUŞTU

Özgür Özel ve 90 CHP’li milletvekili, bir gün önce partilerinden istifa ederek YENİ Parti’yi kurmuştu. Kuruluş sürecinde Özel, partinin genel başkanı olarak seçilirken, 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenmişti.

'ATATÜRK'ÜN VE İSMET PAŞA'NIN HUZURUNDA OLACAĞIZ'

Özel, kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Anıtkabir ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın saat 11.00’de Kurucular Kurulumuz ile birlikte Anıtkabir’de ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olacağız, İsmet Paşa’mızın huzurunda olacağız. Yarın saat 12.00’de ilk Parti Meclisi toplantımızı yapacağız. Parti Meclisi’mizin onayıyla da kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar. Salı günü Meclis’te kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15.00 itibarıyla TBMM’nin ana muhalefet partisi olarak hem Genel Kurul’daki yerimizi hem de Meclis’teki yerimizi alacağız."