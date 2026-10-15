Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasının ardından Medyascope’a yaptığı değerlendirmede, gün boyunca savunmayı takip ettiklerini söyledi. İmamoğlu’nun iddianameye yönelik eleştirileri nedeniyle hakkında yeni bir soruşturma başlatılmasını eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün gün savunmayı izledik. Bu iddianameyi yazanlara hak ettiklerinin onda birini bile söylemedi. Bunun üzerine yeni soruşturma başlatanlar kendi kusurlarını örtmeye çalışıyorlar. Ekrem Başkan, kendisine atılan iftiralara teker teker cevap veriyor.”

“İddianameyi somut verilerle eleştiriyor”

İmamoğlu’nun savunmasında bazı iddialara karşı somut veriler ortaya koyduğunu öne süren Özel, özellikle Cebeci meselesine değindi. Özel, bu konuda İBB’nin yetkisi bulunmadığının ve yetkinin diğer kamu kurumlarında olduğunun savunmada ortaya konulduğunu söyledi.

İddianamenin içeriğini de eleştiren Özel, İmamoğlu’nun belge ve veriler üzerinden suçlamalara yanıt verdiğini belirtti.

“Savcılar iddialarının arkasında dursun”

İmamoğlu’nun iddianameyi “çöp” olarak nitelendirmesine ilişkin de konuşan Özel, bu sözün iddianamenin içeriğinin boş olduğu yönündeki eleştiriyi ifade ettiğini savundu.

Özel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu iddianameyi yazanlar bugün burada maalesef yargılanıyorlar ve kendilerini savunamayacak durumdalar. Büyük bir acziyet içinde de yeni saldırılar yapıyorlar. Biz bütün Türkiye'yi buradaki savunmaya kulak kabartmaya, bütün iftiraların nasıl çöktüğünü görmeye davet ediyoruz.

Bunu çok açık söyleyebilirim ki bir kişi, kendisini, kurumunu ve ekibini bu kadar somut verilerle savundu ve kendisinden öncekilerin ne kadar verimsiz yönettiğini bütün somut delilleriyle ortaya koydu. Savcılar da gelsinler, bu iddiaların arkasında dursunlar, görelim.”