CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi'ne yaptığı ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'SİYASİ RİSKİ ORTAĞININ SIRTINA YÜKLEDİ'

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili konuşan Özel, "Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının kenarda hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde bir yerden izleyip bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip buradan bir avantaj çıkarsa gidip nemalanırım demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz" diye konuştu.

'DEVLET ADINA 4 KİŞİLİK HEYET KURULDU'

Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı çağrının perde arkasına dair de açıklamalarda bulunan CHP lideri, bir yılı aşkın süredir müzakerelerin yürütüldüğünü, görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyetin eşlik ettiğini söyledi.

'20'DEN FAZLA HUKUKÇU MASADA ÇALIŞIYOR'

"Sizin bilginizle Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak" diyen Özel, "Olursa sahiplenirim, iyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir iş bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş" ifadelerini kullandı.

'KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN'

Özel, şöyle konuştu:

"Biz CHP olarak tarihsel sorumluluğumuzu sürdürüyoruz. Bu sorunun çözülmesi için meclisle birlikte hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı çalışma yürütülmeli. Bu süreçte tüm mağdurların rızasının alınmaması çok önemlidir. Bunun dışında biz şeffaflığa vurgu yapıyoruz. 2025 yılında bir iktidar partisinin, milletin aklıyla alay etmesini doğru bulmuyorum.

Artık samimiyete ihtiyaç var. Her şeyi bir yana bırakacaksınız. Açıklık olacak, samimiyet olacak. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben bekleyeyim duruma göre poziyon alayım demek olmuyor. Bizim CHP açısından bu ülkedeki insanların yararına olcaksa, analar ağlamayacaksa, Kürtler yaşadıkları sorunlara çözüm bulacaksa biz bu işte varız."