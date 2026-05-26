CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla partiye genel başkan olmasının ardından üyelere çağrı yaptı.

Özel, öncelikle Karadeniz bölgesinden başlayarak bazı belediye başkanlarından “istifa edelim mi?” sorusuyla karşılaştıklarını anımsatarak, “Kimsenin istifa etmesini istemem. Biz CHP’de kalmalı ve burada mücadele etmeliyiz” dedi.

Cumhuriyet'e konuşan Özel ayrıca geçmişte Kılıçdaroğlu’nu destekleyen üyelere yönelik “butlan” eleştirilerinin getirilmesinin de doğru olmadığını, partinin yüzde 99 düzeyinde bu kararın karşısında olduğunu vurguladı.

"PARTİDEN AYRILMIYORUZ"

Özel, partiye yönelik butlan kararının ardından tabandan gelen tepkilere dikkat çekti. Bazı noktalarda parti örgütlerine, üyelerine çağrı yapan Özel şu değerlendirmeyi yaptı:

-Önce Karadeniz’den başlayarak çok sayıda belediye başkanımız ‘istifa edelim mi?’ dediler. ‘Etmeyin’ dedim. İl başkanlarına, ilçe başkanlarına istifa etmeyin dedim.

-Üye istifa furyası çıkıyordu, aman yapmayın dedik. Partiden ayrılmıyoruz. Kimsenin istifa etmesini istemem. Biz CHP’de kalmalı ve burada mücadele etmeliyiz.”

-Geçmişte Kemal Bey’i destekleyen bir grup arkadaşı bazı partililerimiz sorumlu tutuyor. Butlan gününe kadar Kemal Bey’e sempati besleyip, şu anda butlana karşı çıkan çok sayıda insan var.

-Butlan konusunu kendi ağızlarından duymadan, kimse butlancı ilan edilmesin. Hele hele bazı yerlerde Alevi kimliği ön planda olan kişilere butlancı deniyor. Aman, böyle bir şey yapılmasın. Bütün Alevi örgütleri butlan kararını kınadı. Bu bizim için çok kıymetliydi.

-Partinin yüzde 99,9’u butlana karşı demokrasinin safında yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından ‘Eskiden Kemal Bey’i destekliyorduk, şimdi sizinleyiz’ mesajlarını boğazım düğümlenerek, ağlayarak okuyorum.

-23 arkadaşımız Kemal Bey’in videosunu paylaşmıştı. Onların da 10’u acil kurultay isteyen açıklama yaptı. Kriminal tiplerle kol kola girip partiye yürüyenler hariç kimse butlancı damgasını hak etmiyor.