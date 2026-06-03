Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in 'mutlak butlan' kararına yönelik yaptığı itirazı gerekçe göstermiş ve "Yargıtay süreci bitmeden Kurultay kararı alınamaz" ifadelerini kullanmıştı.



Çok sayıda hukukçu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu 'tedbir' kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını belirtirken, Özel cephesinden bugün dikkat çeken bir açıklama geldi.



"MAHKEMEYE BAŞVURUP ÇAĞRI HEYETİ İSTEYECEĞİZ"



Özgür Özel'in çağrısıyla harekete geçen CHP delegeleri, üç gün içerisinde 900'ün üzerinde imza toplayarak Olağanüstü Kurultay için gereken imza sayısının çok üzerine çıkarken, Parti Meclisi'nde de Özel destekçilerinin çoğunlukta olduğu öne sürülmüştü.



Evrensel'in haberine göre, kurultay kararının önüne set çekeceğini belirten Kılıçdaroğlu yönetimine karşı Özel cephesinden sürpriz bir hamle geldi.



CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak CHP'ye çağrı heyeti isteyeceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:



"Bir taraftan PM'de kurultay kararı alacağız, bir taraftan delege imzaları toplandı. Buna rağmen kurultay çağrısı yapmazlarsa mahkemeye gidip çağrı heyeti isteyeceğiz. CHP'yi Erdoğan'ın kuyruğuna takamazsınız."









