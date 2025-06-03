Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İBB'ye ve partisine yapılan operasyonlara tepki gösterdi.

'AND OLSUN Kİ GELECEĞİZ'

"Bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır, and olsun ki geleceğiz. Tarih mücadele edenleri yazacaktır" diyen Özel, CHP'li belediye başkanlarının adliyeye sevk görüntülerinin servis edilmesini eleştirdi.

'BU FİLMİ ÖNCEDEN İZLEDİK'

"Biz bu filmi gördük" diyen CHP lideri, "Sabahın köründe, kollara iki taraftan birer polis. Kamerayı kurmuşlar 30 metre öteye. Klip çekmişler, film çekmişler tek tek... İtibarsızlaştırma kampanyası" ifadelerini kullandı.

'KASADA BİR LİRA YOK'

TRT ve yandaş medyada çıkan haberlere de tepki gösteren Özel, "Kanıtı koyarsın, belgeyi koyarsın karara boynumuz kıldan ince olur. TRT'den, merkez medyadan, yandaş medyaya yalan haber yaptırıyorsun. Kasada bir lira yok, 'balya balya para çıktı' haberi çıkıyor" şeklinde konuştu.

'ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ KİMSEYE BIRAKMAYIZ'

Son günlerde CHP kurultayının mahkeme kararıyla iptal edileceği ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri döneceği iddialarına da değinen Özel sert konuştu:

Kayyumla bizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. CHP grubuyla, 81 il başkanımız, 973 ilçe başkanımızla, 2 milyon üyemizle buradayız. Atatürk'ün partisini ne kayyuma bırakırız ne de yargı darbesiyle kimseye teslim ederiz. 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Partimizin başındayız. Erdoğan'ın hedefiyiz. Dosta düşmana söylüyoruz.