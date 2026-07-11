Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ TV'de kendisi için dile getirilen "kayyumdan farkı yok" eleştirilerine tepki göstermişti...

Kılıçdaroğlu, "Kayyum gelse daha mı iyi?" sözleriyle eleştirilere yanıt vermişti..

"VALLAHİ DAHA İYİ"

CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kayyum gelse daha mı iyi?" sözlerine, "Vallahi daha iyi" yanıtını verdi.

Cumhuriyet'e konuşan Özel, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları hatırlatarak, butlan yönetiminin gerekli adımları atmadığını savundu ve bu nedenle mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Partiye kayyum atansaydı 40 gün içinde kongre yapacağını söyleyen Özel şöyle konuştu:

-Tamamen seçilmeden yönetme, şekli bir seçimle iktidarda kalma çabası var. Biz 833 delege imzasıyla başvurduk. Onlar Kemal Bey’in masasında ama gereğini yapmıyor.

-Mahkemeye başvuracağız. Bu durumda kongre için kayyum atanması söz konusu. Kemal Bey “Kayyım atansa daha mı iyi?” diyor. Vallahi daha iyi.

-Çünkü yetki sınırı belli. 40 gün içinde kongre yapar, eleman alamaz veya atamaz. Zorunlu harcamaları yapar. Mal alıp satamaz. Bu kadar kısıtlı.

-Şimdi alan, satan, vuran, kıran, 25 yıllık personeli işinden eden, polisle partiye giren bir durumla karşı karşıyayız.