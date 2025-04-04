SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı, olağanüstü kurultaya davet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan Pazar günü 21. Olağanüstü kurultayına gidiyor.
Özel'in partiye kayyum atanma ihtimaline karşı bir adım olarak ilan ettiği olağanüstü kurultay Ankara'da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanacak. Kurultayın sloganı da “İrade milletindir” olacak.
Aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu da kurultaya katılma kararı aldı.