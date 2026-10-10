YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Gar Katliamı anmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YENİ Parti lideri Özgür Özel, AKP’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkındaki değerlendirmeleri üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun Cemil Tugay’a ilişkin açıklamalarına karşı çıkarak adaylık sürecine dair iddiaları reddetti.

KILIÇDAROĞLU’NU YALANLADI

Mahkemece CHP'nin genel başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını yalanlayan Özel, “Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması yönünde görüş bildirdiği tek bir isim olmadı” ifadelerini kullandı.

Özel şu ifadelerini kullandı:

-Yani Sabahleyin dökümleri okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Yani ne kadar bu konuda hassas Ve nezaketli olduğumu bugüne kadar biliyorsunuz ama artık bu kadar da olmaz. Yani gerçekten kopuk beyanlarla, gerçek dışı beyanlarla. Çok eleştirildi ama bu kadarı da olmaz.

"KARTAL DEDİĞİ BELEDİYENİN ADINI BUGÜN KARŞIYAKA YAPMIŞ"

-Düne kadar Kartal dediği belediyenin adını bugün Karşıyaka yapmış. Neden? Kartal belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya çalışmış. Düne kadar kendi Kartal diyordu. O dönemlerde olan meseleyi de şöyle bütün somutluğuyla açıklamak durumundayım, diyor ya. İki genel başkan arasında olacak şeyler. Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır.

Pek hiçbir belediye başkanının yapılmamasını ya da yapılmasını herhangi bir dönemde söylememiştir. Bir ara on tane.

Kent uzlaşısı aşısından kişi tutuklanmıştı, onu yaydılar. Dediler ki Kent uzlaşısı aşısındaki bu on kişinin ismini Özgür Bey'e vermişti genel başkan.

Yok böyle bir şey arkadaşlar. Bugün bakın, Kent uzlaşısı kriminalize olmaktan çıktı, şimdi bunu söylemiyor. O gün Kartal diyordu çünkü Beşiktaş'ın Kartal'ın kendine ihanet ettiğini düşünüyordu.

Kartal bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşım diye kartalı bırakmış, Karşıyaka diyor. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar, devir teslim günü.

Karşıyaka Belediyesi'nin Beşli Çete ile ilişkisini anlattım, aday yapma dedim diyorsa devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin.

"KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANI’NI NİYE İHRAÇ ETMEDİN?”

Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanını niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın, niye başımıza bela ettin o zaman?

Sen onu Karşıyaka Belediye Başkanı yaptın. Devir teslimde bir belediye başkanının adı geçmemiştir. Sonraki görüşmeleri yapıyoruz.

Biz yurt dışına gideceğim. Üç genel başkanımla, rahmetli Altan Öymen var, görüşüyorum. Geliyorum, kendisine görüşüyorum.

Yurt dışı temaslarım hakkında bilgi veriyorum nezaketle, ayrılıyorum.

Basın mensuplarına Kemal Bey, Özgür Bey'e Şu belediye başkanlarını yapma dedi. Ya da ayrılıyorum bir başka toplantıdan basın mensuplarına, efendim ittifak işini beceremediniz.

Bir Nisan'da büyük bir mağlubiyet alacaksınız, dedi. Arıyorum kendisini, sizin ofisinizden bu sızdırılıyor, haberim yok, yanlış olmuş.

Bir gün danışmanının basın mensuplarına attığı SMS'i kendisine attım. Şu isimli şahsın telefondan atılmış dedim.

İlgileniyorum dedi. Günşat Durubay'a iftira ediyor basın danışmanı orada burada. Onunla birlikte görüşmeye geliyor, onun ismini söylüyorum.

Haberim yok dedi. Ben bunların hiçbirini konuşmadım. Daha beteri, şunları yapma demediği gibi, örneğin Çankaya Belediye Başkanı bana geldi önceki dönem.

Çok kıymet verdiğim bir partinin evladıdır. Alper Bey geldi dedi ki, Genel Başkan size benim devam etmemi söylemiş.

Ne düşünüyorsunuz? Vallahi dedim, Alper Başkanım kusura bakma ama demedi. Birçok belediye başkanını seni söyledim diye ben bunları çıkıp da söylemedim.

Utanırım ben bir genel başkana yalan söylüyor demekten. Sonra basına da arkadan arkadan sızdırıyorlardı. Yine bir şey demedim kendine mal etmemek için hep ona söyledim.

Bugün çıkmış o günkü trollere servis edilen dedikoduları bir de tahrif ederek Kartal'ı Karşıyaka yaparak aklı sıra bizi İzmir konusunda, İzmir'de anketi gördünüz, CHP yüzde birlerde.

Yeni parti uçmuş gitmiş, buradan bizi aklı sıra İzmir'de itibarsızlaştıracak, tartıştıracak da bilmem ne yapacak.

Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadarını yani ben bu kadarından duymaktan, okumaktan hicap duydum. Bunu söyledim, şunu söyledim, bilmem ne söyledim.

"KENT UZLAŞISI İDDİALARI KÜLLİYEN YALAN”

Kent uzlaşısı kriminalizeyken, on tane kent uzlaşısı belediye meclis üyesini söylemiş. Küllüm yalan.

Şunları söyledim, küllüm yalan. Bunları söyledim, küllüm yalan. Birazcık ciddiyet, yani madem.

AK Parti yargısının emrine girdiniz. Kaybettiğiniz bir seçimi hazmetmediniz. Üç yıl boyunca büronuzdan avukatlarınızla iftiracıları taşıdınız.

Mahkeme dört yapılmış kurultaya rağmen, birinci kademe kararına rağmen, yarın Yargıtay'ın bozması kuvvetli ihtimal.

Adalet Bakanlığı baskısıyla muradı terfi etmek olan birisine bir ara karar aldırıp.

Olmayacak tedbiri koydurdunuz, millet bize hak verdi. Yeni parti büyük bir güçle ortada.

Bu halde kaldınız. Şimdi orada madem öyle buna katlanmayı bileceksiniz. Yüzde birlik ikilik parti.

Olarak böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz.

Yarın Yargıtay'da bu görüşülmesin diye Yargıtay'a bizim verdiğimiz dilekçeyi Hakkın kötüye kullanılmasıyla geriye çekip, aman Yargıtay denetlemesin, biz butlanda kalalım mantığıyla duracaksınız.

Susacağız, susacağız, susacağız. En sonu artık çıkılmış. Yani akıl almaz şeyler, akıl almaz şeyler.

Bunun dışında da Bizimle ilgili dün söylenen ne varsa gerçekten okudum ve utanç içinde karşıladım arkadaşlar.

Utanç içinde karşıladım.

Ha şu doğrudur, geçmişte kendisine MYK'da çok önemli belediyelerin isimleri söylenip Bunlarla ilgili bunlara aday yapma dendiğinde susup susup yetki alıp son gün o İstanbul'un en tartışmalı belediye başkanlarını kendisinin adaylaştırdığı doğrudur.

Ama bana ne belediye adı yap diye söylemiş, ne yapma diye söylemiş. Trollerin işleri biz yapmıyoruz, başkası zırlıyor dediği şeyin şimdisi ki kendisi sahiplenmiş.

Akıl alır bir mesele değil. Bunun yanında, şunu da söyleyeyim, dün diyor anket manket işte.

Orada bir kısmı kendi listesinden gelen sekiz arkadaşın parti meclisindeydi, bir kısmı genel başkan yardımcısıydı.

Anket görmedik diyor. Butlancılara, butlancılara bir kere o anketler hepsi bulut hesabında. Butlancı olduğun için, gayrimeşru geldiğin için orada.

Bana devir teslimde 11 sene sonra partinin evrak kasası boş, verecek bir bilgi yok, anahtarı burada denmişti.

Meşru bir genel başkana devir teslim yapabilseydik, evrak kasasında partinin yaptığı bütün kritik görüşmeler, çalışmalar hepsi oradaydı.

Buluttaki hesabın şifreleri kendisine verilecekti ama meşru bir genel başkan olmadığı için diyor ki ben partiye baktım, anket yok.

Anketler ortada. Partinin anket şirketlerine ödediği faturalar hesaplarda. Bütün PM üyeleri biliyor.

Şimdi bir anda sustular, başka şeye çeviriyorlar. Bugün Butlan'ın yanında olan PM'deki işte o Butlan sözcüsü başta olmak üzere.

Ya da sonradan saray güdümüne girerek o tarafa geçen birkaç kişi başta olmak üzere hepsi her istedikleri anketi gördüler PM'de.

Karşı oyları yok, karşı oyları. Cemil Tugay'a karşı karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde.

Benim de bir oyum var, onların da bir oyu var. Ama şu kadarını söyleyeyim, öyle bir haldeler ki artık.

Ben bunları muhatap almazdım ama genel başkan düzeyinde bu kadar gerçeğe aykırı çıkıp da bir televizyon kanalında geçmişte benim sorduğumda.

“HAYATIMDA BU KADAR UTANÇ DUYDUĞUM BİR YALAN DUYMAMIŞTIM”

Haberim yok, troller yapıyordur, ben değilim dediği mevzuları şimdi ağzına dolayıp bir de karşıya kayı buraya eklemesini.

Gerçekten utançla karşıladım. Milletimize şikayet ediyorum. Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendin de.

Geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın, sonra da Karşıyaka Belediye Başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledin.

Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım. Teşekkür ederim arkadaşlar.