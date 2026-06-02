CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal kararının ardından yapılan ilk grup toplantısına, eski TBMM başkanvekilleri Uluç Gürkan, Haydar Akar, eski CHP Genel sekreterleri, Eski Adelet Bakanı Seyfi Oktay, eski CHP milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile beraber çok sayıda partili katıldı.

Salonda "Türkiye laiktir, laik kalacak", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" "Dik dur, eğilme, bu millet seninle" sloganları atıldı.

CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmada, mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez'e sert sözlerle yüklendi...

Özel şu ifadeleri kullandı:

* Burada onları tanımıyorsunuz, onları tanımıyorsunuz, onları tanımıyorsunuz. Örneğin bugün genel merkezdeki basın danışmanı bu partinin bir evladı değil, bu partinin bir evladı değil, TGRT'nin, 1,5 yıldır TGRT'den maaş alan, 1,5 yıldır her türlü haksız, edepsiz, arkadaşlarımızla uğraşan, partimizle uğraşan, yalanları köpürtenler, köpürten birisi gelmiş partide basın danışmanı olmuş, sizin helal, sizin her bir damlası helal alın teriyle kazanıp da partiye ödediğiniz aidatlarla alınmış arabalara "Haram mal" diyecek kadar yerin dibine geçmişler oturuyor orada.

* Bugün, bugün her gün mahkeme mahkeme gezen, her gün mahkeme mahkeme gezen, butlan kovalayan, oradan buradan yalancı şahit ayarlayan, her seferinde önce inkar eden sonra pişkinlik eden, geçmişte bu partinin kanını emenler o partide şimdi devlet karşısında güya partinin avukatı olmuşlar, bizim haklı başvurumuzu haksız şekilde geri çekmeye kalkıyorlar. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada.

-Gelmiş o iğrenç bıyıklı TGRT’ci, 24 yıldır çalışan hepimize emeği olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız işten çıkarmış.

-Gün gelecek bugün o binaya o haksızlıkları yapanları sokanları, TGRT aparatlarını, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim.