Buca Cezaevinde Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer'i ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, 'Mutlak Butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup toplantısının yapılmayacağını açıklaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'GRUP TOPLANTISI YAZISI SONUÇ DOĞURMAZ'

"- Ben kurultaydan önce Sayın Kılıçdaroğlu vekil değildi. Oy birliği ile Grup Başkanı seçilmiştim. Ardından aday olduk yarıştık genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım. Butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Ben seçilmiş genel başkanım ancak butlan kararı ile bir tedbir kararı uyguluyorlar. Bu karar sadece Genel Başkanlıkla ilgili bazı yetkileri kullanamayacağım yönünde hukuksuz bir karar var.

- Biz yine de tedbiren ilk kapalı toplantıda partimizdeki kendisi seçilmiş olan grup yönetiminin çağrısı ile Grup Başkanlığı seçimini yeniledik. Bunu meclise bildirdik onlar da tescil ettiler. Burada grupla ilgili maksat toplantının başka zaman yapılması ile o toplantı yapıldı. Bana bir şey olursa yeni baştan seçilir

- Kemal Bey vekil olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Grup yönetiminin bir iradesi olabilir. Böyle bir hiyerarşi yok. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğü ve yönetmeliği bilen herkes bilir. Ben de bu görevi yapmış kişiyim. Boşu boşuna partide yeni bir gerginlik yaratmaktan kim ne medet umuyor anlamış değilim."

'CHP DÜŞMANI BİRİNİ BASIN DANIŞMANI YAPARSAN'

"- En büyük üzüntümü söyleyeyim. O korkunç bir şey. Yıllardır CHP ve içerideki tutuklu arkadaşımıza haysiyet cellatlığı yapan birisini basın danışmanı yaparsanız, tutmuş iki araba koymuş iftiraları gerçekmiş gibi paylaşmış. Kemal Beye bir zırhlı araç gelmiş biz hiç görmedik. Bizden önceki dönemde yapılan bir şey. Bunlar ortaya çıkmış diyor ki "O araçları misalen seçtim" CHP'ye böyle bir haysiyet cellatlığını yeni yönetimin CHP düşmanı basın danışmanı yapabilir mi? İnsan olan yapmaz bunu. TGRT'de yalan haber yapar gibi iş yapıyor. Utanç duydum. Olacak iş değil. Kılavuzu karga olanın basın danışmanı TGRT'den olanın başına bu işler gelir."

'KILIÇDAROĞLU İLE MESAJLAŞTIK'

"- Cenaze işlerinden dolayı telefonum zaten kapalıydı. Kemal Bey'in mesaj attığını söylediler ben de baktım ve cevap verdim. Durum bundan ibaret. Arama açmama konuşmama gibi bir durum yok."