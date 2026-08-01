YENİ Parti ilk mitingini Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 500'ncü gününde Beylikdüzü'nde gerçekleştiriyor. Miting öncesinde Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve binlerce partili miting alanına doğru yürüyüş yapıyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel yürüyüş anında SÖZCÜ TV mikrofonlarına konuştu:

"ONLARI GERİDE BIRAKTIK"

Özel'e AKP'ye katılan CHP'li Belediye Başkanlarının sorulması üzerine Özel, "Buranın konusu değil, onları geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

"- 19 Mart darbesinin 500'ncü günü. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. Aynı gün Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı ve 500 gündür cezaevindeler. 500. günde YENİ Parti Genel Başkanı olarak daha önce defalarca önceki partimizde yaptığımız gibi arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz.

- 19 Mart milletin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere sandık başına gitmesine 4 gün kala gözaltı süresi de gözetilerek yapılmış özel bir operasyondu. 500. gün bugün. Özgürlüklerinden edilmelerinin Ekrem İmamoğlu milletin adayıdır. 15 buçuk milyon oy kullanıldı onun için. Ekrem İmamoğlu'nun siyasete başladığı Beylikdüzü'ndeyiz. Tüm tutsak arkadaşları buradan selamlıyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz.

- Milletin verdiği bu destek ne şahsıma ne partime bu destek milletin bir an önce bu iktidarın değişip yeniden demokrasinin ve çağdaş ülkenin hayata geçmesine yönelik destektir. Milletin yarınlarına sahip çıkışını hep birlikte yaşıyoruz"

Dilek İmamoğlu'da yürüyüşte şu ifadeleri kullandı:

"-Ülkenin hakkını korumak adına çıktığımız bu yolu sonuna kadar devam ettireceğiz. Hepimiz çok mutluyuz ama aldığımız bu destek kişilerden ziyade Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta kalmasının desteğidir."

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İlk gün olduğu gibi bugün de buradan hani diyor da 'biz bu işin hiçbir yerinde yokuz'; tam göbeğinde olana sesleniyorum, Ey Erdoğan, görüyor musun; 1 ay geçmedi, 10 gün geçmedi, 100 gün geçmedi; tam 500 gün geçti, işte buradayız, insanların arasındayız. Milletin yüzüne, birbirimizin gözüne bakıyoruz. 500 gün geçti, bu meydan bir kişi eksilmedi, bu yürek bir yürek eksilmedi. Her yürüyüşte ayaklarımıza yeni ayaklar eklendi, omuz başımızda yeni yoldaşlar belirdi. 500 gün geçti İstanbul geri adım atmadı. Bu millet geri adım atmadı.

Ekrem Başkan'ın hikayesi bir kez daha 6 Mayıs 2019 gününde bu sahnede, bu kürsüde başladı. Bu kürsü onun ceketini çıkardığı, beyaz gömleğinin kollarını sıvadığı, 'gençliğimiz var' diye yola çıktığı kürsüdür."

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