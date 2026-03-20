Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve 15 siyasi parti lideriyle telefon görüşmesi yaptı. Özel, görüşmelerde bayram tebriğinde bulundu. Özel’in bayram nedeniyle telefonla aradığı isimler arasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yer aldı. Özel Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüştü. Bayram telefonu trafiğinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da yer aldı. Öte yandan Özel Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramadı.

