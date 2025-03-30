CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a geldi. İmamoğlu'nun doğduğu evin önünde basın açıklaması yaptı.

"YALAN DA MÜBAH"

CHP lideri Özgür Özel, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın sosyal medya hesabından yönelttiği “Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

-Kendileri aynı meydanı doldurduğunda ‘5.5 milyon’ diyenler, biz doldurduğumuzda hesabı başka yapıyor.

-Varank değişik çarpma, bölmeler falan yapmış. Varank şöyle bir siyasetin insanı: Tayyip Bey iki kere iki beş eder dese Varank, ‘Reis, kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ der, bütün hesabı değiştirir.

-Bunlar için talimatlı, biatlı olduktan sonra yalan da mübah. Yaptıkları benzer alana ‘5.5 milyon’ diyen de onlar. Dünkü meydanı az buldularsa merak etmesinler daha fazlasını Yenikapı’da da toplayacağız. 7 gün boyunca milyonluk mitinglerle İstanbul’da Saraçhane’deydik. Köprüyü geçtik, Anadolu yakasında 2.2 milyon olduk.

-Oradan Anadolu’ya açılıyoruz. Bütün Anadolu’yu dolaşacağız. Bunun bir de İstanbul’a dönüşü var. O zaman Varank kerrat cetveline bir daha bakar. Ama Allah kimseyi onların aczine düşürmesin.

-23 yıl iktidarda olacaksın, 23 yıl sonra milletin gönlünden ve gözünden düşeceksin, iktidarda kalabilmek için bu memleketin bir evladına atmadık iftira bırakmayacaksın, bu iftirayı atmak için de 55 tane sabıkası olan gizli tanıkların arkasına saklanacaksın, ondan sonra bir de alaycı ifadelerle falan bu toplumun evladına sahip çıkışını küçük göstermeye, görmeye çalışacaksın...

-23 yıllık iktidarın sonunda düştükleri durum, kelimenin tam anlamıyla kepazeliktir. Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Bu kadar kötü, gücün karşısında eğilip bükülen ama fırsatını bulduğunda da arsızca ve arkadan saldıran bir siyaset anlayışıyla muhatap olduğumuz için utanç duyuyoruz. Bizim çok mert bir adayımız var, mertçe yarışacak. Onu dışarıda tutmaya bile cesaretleri yok, hapiste yenmeye çalışıyorlar. Hapisten gölgesi yeter. 10 milyonlar onu Cumhurbaşkanı yapana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.