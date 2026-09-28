Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 7 şirkete ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı verilmesinin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 'Özata Denizcilik' hisselerine 160 milyon TL yatırdığı ve 5 aylık bir sürede 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağlayarak 'fon operasyonu' öncesinde paralarını çektikleri ortaya çıkmıştı.



Skandalın ortaya çıkmasının ardından Kaya, AKP'deki tüm görevlerinden istifa ederken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, iktidara yakın birçok ismin fon skandalına karıştığını ve bu kişilerin korunmaması çağrısında bulundu.





KABİNEDEKİ BAKAN İÇİN 200 MİLYON EURO İDDİASI



Özel, halihazırda bakan olarak görev yapan bir isim adına üçüncü bir şahıs tarafından fonlarda 200 milyon euronun üzerinde işlem yapıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:



"Bu skandalı dün Parti Sözcümüz Zeynel Emre açıkladı. Bütün gün sustular. Fatma Hanım garibanın 2 milyar lirasını vereceksin, kocandaki paraları vereceksin, bu yaptığın yolsuzluğun hesabını vereceksin. Yetmez. Daha kim varsa, A’dan Z’ye açılacak. Milletvekillerinden komisyon kurulur, Devlet Denetleme Kurulu devreye sokulur. Milletin önünde açılacak. İlk günden beri ‘Kim almış?’





"BAKANIN ÇANTACISI 200 MİLYON EURO TAŞIMIŞ"



‘Ha orada birisi varmış. 200 milyon Euro işlem yapmış.’ Kim bu adam? Adına bakarsan tanıdık değil. Ama diyorlar ki ‘Filanca bakanın eskiden beri çantacısıdır.’ Dönülecek; o paralar ilk önce hangi evlere konmuş, hangi tapular satılmış, para hangi hesaba geçmiş, TERA’ya bu parayı ki normalde bu paranın milyonda birini göremeyecek adam nereden yatırmış? Bu bütün ilişkiler teker teker incelenecek.



Bu işin içerisindeki bütün AK Partililer asrın yolsuzluğunun, asrın dolandırıcılığının hesabını verecek. Haydi bakalım, 19 Mart’tan beri bütün televizyonlarda 50 çeşit yalan… ‘İBB‘de parkeler kalktı. Altından 2 milyon Euro bulundu. Videosu var, göstereceğiz.’ İddianamede yok. Nerede bu? Diyor ki gazeteci, ‘Öyle duymuştum, öyle konuştum. İddianamede yokmuş. Ben de şaşırdım.’ Diyor ki ‘KİPTAŞ‘tan daire verdiler bilmem kaç tane.’ Bir tanesi iddianamede yok. ‘Cep telefonu dağıttılar.’ Yok. Bakın dediler ki ‘Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kasasından dolarlar çıktı.’ Bir tane demir mühür çıktı, yalan görüntü kullanmışlar. ‘Ekrem İmamoğlu’nun korumasının dağ evinde kasadan Euro’lar çıktı.’ İçinden 24 tek beylik silahın mermisi çıktı, dandik bir kasanın içinden. Bu kadar yalan, iftira attılar ama bir kör kuruş bulamadılar, bir kör kuruş. Sadece Fatma Betül Sayan Kaya’nın üzerinden 2 milyar lira çıktı, 2 milyar lira. Neden bahsediyorsunuz siz?











