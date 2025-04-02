CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla başlayan boykot kampanyası siyasetin gündeminde kalmaya devam ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla boykota tepki gösterdi.
Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
ÖZEL'DEN TEPKİ GELDİ
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımına tepki CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Başkan; Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun? Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor. Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun? Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin Birliğinde senden güçlüyüz. Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…"