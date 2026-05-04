Özgür Özel, Pedro Sanchez ile görüşme talebinin reddedildiği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Söz konusu iddiaları yalanlayan Özel, “Bu yalana ne gerek vardı? Bu yalanı atan kendinden de mi utanmıyor?” ifadelerini kullandı.

İddiayı ortaya atan Sinan Burhan, Sanchez’i taşıyan uçağın Ermenistan’a giderken teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yaptığını ve bu sırada Özel’in görüşme talebinin geri çevrildiğini öne sürmüştü.

Özel ise gazeteci Aytunç Erkin’e yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür haberlerin amacını sorguladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Özel’in Sanchez ile herhangi bir görüşme talebinde bulunmadığı vurgulanarak, ortaya atılan iddiaların “uydurma ve maksatlı dezenformasyon” olduğu ifade edildi.

CHP ayrıca, teknik arıza nedeniyle Ankara’ya inen Sanchez’in sürecinin yakından takip edildiğini ve Özel’in geçmiş olsun dileklerinin iletildiğini belirtti. Açıklamada, iki liderin Sosyalist Enternasyonal çatısı altında birlikte çalıştıkları ve aralarında diplomatik iletişimin zaten bulunduğu da hatırlatıldı.