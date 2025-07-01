CHP, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen operasyonun ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü gününde Saraçhane'de miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Özgür Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler,
- Dalga dalga aydınlık oldular,
- Yürüdüler karanlığın üstüne.
- Meydanları zapt ettiler yine.
- Adaletin 100. kara gününde, her şeyin başladığı yerde: Saraçhane’deyiz!
- Darbecilere boyun eğmeyen, hedeften şaşmayan, yolundan dönmeyenlere selam olsun!