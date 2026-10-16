YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un 2028 seçimlerinin mart veya nisanda yapılmasının büyük ölçüde netleştiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

“MECLİS’İN İRADESİNİ YOK SAYMAK DEMEK”

Anayasa’ya göre seçimlerin öne alınması için 360 milletvekilinin oyunun gerektiğini hatırlatan Özel, “Bu olmaz. Ne demek netleşmek? Bir tarih var. O tarihe karar vermişler. Ve ‘netleşti bu tarih’ diyor.” ifadelerini kullandı. Özel, henüz Meclis’te yapılacak oylamanın sonucu belli değilken seçim tarihinin kesinleşmiş gibi açıklanmasını milletvekillerine ve Meclis’in iradesine saygısızlık olarak nitelendirdi.

“GİZLİ BİR ANLAŞMA MI YAPTINIZ?”

Meclis’te erken seçim kararını sağlayacak çoğunluğun nasıl oluşturulacağının açıklanması gerektiğini belirten Özel, kendi partisinin böyle bir sürecin içinde olmadığını söyledi. Özel, “Ben YENİ Parti olarak söylüyorum ki asla ve asla böyle bir işin içinde yokuz. Ben 91 milletvekilimi aldım çıkardım kenara. Mehmet Uçum bu rakama kimle ulaşıyormuş? Kimle ulaşıyormuş onu söylesin bana.” dedi. Özel, ardından DEM Parti ile iktidar arasında gizli bir anlaşma olup olmadığını sorgulayarak, “Bu düzende Mehmet Uçum, DEM Parti’nin kendileriyle bir gizli anlaşma yaptığını mı söylüyor? Yoksa butlan CHP’sinin zaten başa getirildiğini ve buradaki oylamada kendilerinden birlikte davranacağını mı söylüyor?” ifadelerini kullandı.

“MİLLET DEM’E Mİ SORSUN, BUTLAN CHP’SİNE Mİ?”

Özel, Uçum’un açıklamasının hangi siyasi hesaplamaya dayandığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, “Bakın 3 ihtimal var. YENİ Parti, ben diyorum ki ben yokum kardeşim. Biz yokuz. Hiçbirimiz yokuz. Geriye DEM kalıyor. Millet DEM’e mi sorsun? ‘Sen bu Saray’la gizli bir anlaşma mı yaptın?’ diye yoksa butlan CHP’sine mi sorsun?” diye konuştu. Özel, bu sözlerle DEM Parti ile iktidar arasında olası bir anlaşmaya ilişkin soru yönelttiğini, ancak DEM Parti’nin böyle bir anlaşma yaptığını ileri sürmediğini de vurguladı.

“MEHMET UÇUM HADDİNİ AŞMIŞTIR YA DA AÇIKLASIN”

Uçum’un sözlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Özel, AKP yönetimine de çağrıda bulundu. Özel, “Mehmet Uçum bugün çıkıp bunu açıklamak ya da AK Parti’nin grup başkanvekili bugün Meclis’te açıklamak ya da AK Parti’nin sözcüsü Ömer Çelik bugün bunu açıklamak zorundadır.” dedi. Uçum’un ya sözlerini düzeltmesi ya da seçim tarihinin netleştiğini söylerken hangi siyasi anlaşmaya dayandığını açıklaması gerektiğini belirten Özel, “Ya çıkacak düzeltecek, diyecekler ki ‘Mehmet Uçum haddini aşmıştır’ ya da Mehmet Uçum bu lafını hangi partiyle hangi anlaşmanın yapıldığından haberdarmış, onu söyleyecek, çıkacak karşımıza.” ifadelerini kullandı.