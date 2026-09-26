YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Ahmet Taner Kışlalı Spor Merkezi’nde düzenlenen YENİ Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı ön seçimine katıldı.

YENİ Parti İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Ümit Özlale, Murat Bakan, Yüksel Taşkın, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldığı programda konuşan Özel, “Yeni Parti'nin kuruluşunda milletimize bir söz verdik. 'Bu partide söz sahibi partinin üyeleri olacak', 'İlçe başkanını, il başkanını, genel başkanı üye seçecek' dedik. Bugün bu sözü hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ TESLİM OLMAYANLARIN PARTİSİDİR’

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

-YENİ Parti yıllardır süren rekabetlerin, tartışmaların, ayrışmaların değil, Türkiye'nin geleceğine birileri darbe yaptığında, cumhurbaşkanı adayımızı içeri attıklarında, onu geride bırakmayan, belediye başkanlarımıza operasyon yapıldığında onları yalnız bırakmayan, iftiralara teslim olmayan, yalanlara susmayan ve kendi evlatlarını asla ve asla iktidarın iftiralarına kurban etmeyenlerin partisidir.

-Partiye operasyon yapıldığında, yönetimi değiştirildiğinde, seçilmiş genel başkanı yerine butlan yönetimi getirildiğinde yollara düşenlerin; Cumhuriyete, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkanların, iktidara teslim olmayan, AK Parti'nin oyunlarına direnenlerin, ayağa kalkanların, mücadele edenlerin partisidir. Yeni Parti, teslim olmayanların partisidir."

‘MAKAMLARIN EMANET SAYILDIĞI BİR DÜZEN KURACAĞIZ’

Makamların emanet sayıldığı bir düzen kuracaklarını söyleyen Özel, “Vadetmek kolay ama önce kendi evimizde yapacağız. Bunun için kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak. Her görevde dönem sınırlaması olacak. Milletvekilliğinde de belediye başkanlığında da parti yöneticiliğinde de. 2 dönem, 3 dönem kuralı geldiğinde koltuktaki gidecek; yerine yenisi gelecek. Bu kurala tabi olmayan bir kişi var o da benim. Tek dönem kuralına tabiyim. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım" diye konuştu.