CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Haziran'da görülecek CHP kurultayı davasına ilişkin olarak, "Parti içinden ya da dışından, böyle bir şeye niyet edenlere tavsiyem: Sakın denemeyin. Sonrasında ne kayyumu tanırım ne butlan kararını. CHP’nin hiyerarşisini de direncini de kimseye kırdırtmam" dedi.

Özel, 30 Haziran'da görülecek CHP kurultayı öncesi TV'lerde yapılan tartışmalara dair, "Güya partili kimliğiyle televizyonlarda partiyi tartıştıranlar var. Bunlar bir tuzağa düşüyor. O da şu: Bu mesele sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir iştir. Partiyi sürekli tartıştırmaya çalışıyorlar. Bizim 11 belediye başkanımız içeride, canımızla uğraşıyoruz. Bu sırada böyle fuzuli konuların tartışılması beni gerçekten üzüyor” değerlendirmesini yaptı.

"SAKIN DENEMEYİN"

Cumhuriyet'e konuşan Özel, 30 Haziran’daki davaya ilişkin bir endişesi olmadığını ve kamuoyunda konuşulan ihtimalleri ciddiye almadığını söyledi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Zaten olsa bile, 19 Mart’ta da darbe yaptılar. Arkadaşlarımız içeride. Başa gelen sonuçlar, sizin o yükü kaldırıp kaldıramayacağınızla ilgilidir. Parti içinden ya da dışından, böyle bir şeye niyet edenlere tavsiyem: Sakın denemeyin. Sonrasında ne kayyumu tanırım ne butlan kararını. CHP’nin hiyerarşisini de direncini de kimseye kırdırtmam” ifadelerini kullandı.

"PARTİ, GENEL BAŞKAN DİMDİK AYAKTA"

Anketlerde AKP’den en az 7 puan önde olduklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partililerimiz de muhalefete umut bağlayanlar da moralini hiç bozmasın. Parti dimdik ayakta, Genel başkan dimdik ayakta. Korkuları da olmasın. Korkulan olsa da korkacak bir şey yok. Mücadelenin en büyüğünü ona karşı da veririz.”