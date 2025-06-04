Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarını Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Görüşme sonrası Silivri'deki cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, soruşturma ve tutuklamalara tepki gösterdi.

Söz konusu soruşturmaları 'kumpas' olarak nitelendiren Özel, "İki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim" dedi.

'FETÖ'CÜLER BU KADARINI YAPMADI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dün akşam saatlerinde Silivri'den 12 arkadaşımız Bolu, İzmir, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ derken 6 farklı şehre yollandılar. Beylikdüzü'nün Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık buradan alındı ve İzmir'e yollandı.

Ailesi, eşi, evlatları 20 dakika mesafedeyken şimdi 6 saat mesafeler. Nasıl olacak aile görüşleri? Mehmet Murat Çalık sadece bir örnek. Bugüne kadar 30'a yakın arkadaşımız Bandırma, Eskişehir, ailelerine en uzak yerlere yollandılar.

FETÖ'cüler ne zulümler yaptılar burada, buna tenezzül etmediler, bunu yapmadılar. Murat Çalık'ın annesinden, eşinden ne istiyorsunuz?

Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanlarına kalmayacağına inancımı eksiltemez. Çocukla eşle aile ile uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim.

Hiçbir siyasi parti ile bayramlaşmayacağız. Ben tüm milletimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ama bize bayram gelmedi. Bu kadar zulmü, çocuğa eşe yapılanları görünce ne bayramı?

CHP'lilerin ahlakı iftirayı olanaklı kılmaz, bizi tanımayan karşımızdaki kötü akıl çocuğa, eşe, anneye babaya zulmediyor. Bu gerçekten bugünden ileriye doğru kin biriktirmeyelim, öfke biriktirmeyelim diyoruz ama bunu mümkün kılmayacak kötülerle karşı karşıyayız. Bizden sonra kimsenin eşi, dostu, arkadaşı, ailesi bizim siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek, taahhüt ederiz!

Bu kararları alanlara, onlara aldıran kötü akla, uygulayanlara, yapanlara onlara hiçbir şeyin garantisini vermiyoruz. Adil yargılanma garantisi veriyoruz sadece... Bu kadar kötülük yanlarına kalmayacak. Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanlarına kalmaması için enerjimi, inancımı asla ve asla eksiltemez, bunu bilsinler.

AK Parti, Gaziosmanpaşa'ya çökmeye kalkacak, partime saldırı devam ediyor, ilk kez aktif PM üyesi tutuklandı. İlk kez geçmiş dönem milletvekili Aykut Erdoğdu tutuklandı. Somut kanıt olmadan birçok iftira ve hakaretle yeni bir dalga gerçekleştirdiler.

Ekrem Başkan'ın koruma müdürü Mustafa Bey içeride, hayatımda bir kez gözyaşı döktüm diyor. Ekrem Başkan ayrılırken 'ailem sana emanet' dediğimde... Ailesini koruyan, yanında olan, bu işleri yapan kişi alıp getirdiler buraya...

'HEM DİSK HEM CHP SÜRECİ ZORLUKLARA RAĞMEN ATLATTI'

Doğrusu oldu. Hem DİSK ailesi hem CHP ailesi bu süreci zorluklara rağmen atlattılar. Kötü sözler duyduk, alaycı ifadeler duyduk vs... Bizim taraftan kullanılan sözlerin incittikleri olabilir, zorlu süreci hallettik. Nerede kusur, eksik varsa unuttuk gitti. Herhangi bir emekçi kardeşim üzüldüyse tümünü üstüme alıyorum. Önemli olan bir anlaşmanın sağlanmış olmasıdır. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. Herkes sendikalı olsun. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

SEVK GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ

Murat Çalık'ın sağlık durumunda sıkıntı var. Böylesine nakledilmesi doğru değil, ailesinden uzak tutulması doğru değil. Bu yapılan zulüm. Yassıada mahkemelerinde yaşananlardan farklı değil dün yaşananlar, utanç filmi çekilmiştir... Filmin senaristi, yazanı, çizeni hepsi Recep Tayyip Erdoğan'dır, ona yaranmak için yapıyorlar, bize gözdağı vermek için yapıyorlar. Adalet Bakanı hacdaymış, arasa üzgünüm dese, tövbe ettim dese bir kıymeti yok.

Adalet Bakanı'nın ben bu kadar basitleşmeyeceğini bilirim. İçişleri Bakanı özür dilese ne kıymeti var? Ben kimin yaptığını kimin yaptırdığını biliyorum. Dünya kadar geçmiş AK Partili bakan, siyasetçi bu durumu eleştiriyorsa, eleştirdikleri 23 25 yıl önce yola çıkıp da buralara savrulan bugünkü partinin yöneticileri ve başındakidir. Bu yaptıkları beni üzüyor, ağrıma gidiyor, kendime yapılmış gibi hissediyorum. O görüntülerden utanç duyuyorum ama yapan utanmıyor. Millet verecek bunun cezasını.

'KURULTAY İDDİANAMESİ BOMBOŞ'

Kurultay iddianamesi bomboş. Bugüne kadar paralar paralar paralar denildi. O utanmaz yapı, güruh, gazeteci denilmez! Paralar verildi, paralar alındı, döviz büroları açtırıldı... MASAK raporu diyor ki hiçbir para hareketine rastlanılamadı... MASAK raporunun özetini koymuşlar, MASAK raporu diyor ki bunlar tertemiz. Öbür tarafından da iddianamenin Özel'e oy vermek için iş ve belediye başkanlığının teklif edildiği vs... Nasıl adaylaştıklarının anketleri bizde, istedikleri anketi yollayabilirim.

Artık bu çağda otokratik rejimlerde bunların olmadığı ülkeler var. Darbe dönemlerinde yapılmayan işleri yapmaya çalışan işler var. 'İtirafçı olacağım' diyen adama suç örgütünün başının adı ne? Aziz İhsan Aktaş... İtirafçı oluyor, suç örgütünün başının salıyor. Bir an için bir suç örgütünün olduğunu ve örgüte de bu kişi tarafından dahil edildiğinin düşünün. Başı, 'biz bu suçları işledik' deyip kurtulup, öbürleri suç alır mı ya? Adam örgütü kurmuş, böyle itirafçılık mı olur? Bu iftira, kumpasçılık. 2025 model kumpas kurmuşlar.

Birlikte milletvekili yaptığınız, Hasan abi diye hitap ettiğiniz, 50 yıldır kamuya hizmet eden birisi, pırıl pırıl bürokratlar, iki kollarına girilmiş... Bugün Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine bu muameleyi yapmıyor, çetelere bu muameleyi yapmıyor. Darbe dönem görüntülerinin böyle yaşatılmaması lazım. Burada envai çeşit terör örgütü var, birinin üyelerini bir gece 7 farklı şehre dağıtıyor musunuz da benim arkadaşlarımı dağıttınız ya?"