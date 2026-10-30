Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, dün tahliye oldu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de cezaevinden tahliye edilen Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti.
DÜN TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında yaklaşık üç aydır Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dedetaş hakkında, 29 Ekim'de tahliye kararı verilmişti.
Mahkeme, Dedetaş'ın "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.