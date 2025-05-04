CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

KIZINI ADRESİNİ PAYLAŞIP TEHDİT ETTİLER

Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırı sonrası tepkiler art arda gelirken bu kez Özgür Özel'in kızı üzerinden tehdit paylaşımı yapıldı. Sosyal medyada açılan bir Instagram hesabından Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in ev adresi paylaşıldı ve tehdit edildi.

Instagram’da “selcuktengioglu_” kullanıcı adlı hesap üzerinden yapılan paylaşımda, “Kızım İpek… üzülerek söylemekteyim ki Özgür Özel kızın İpek özelim de yani her şeyiniz bende var… özel bakalım çocukların da senin kadar şanslı mı bakalım… bu gece hazır ol” ifadeleri kullanıldı.

Tehdit bununla da sınırlı kalmadı. Aynı mesajda Özgür Özel'in kızı İpek Özel’in açık adresi yazılarak “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” denildi.

"BİR DAHAKİNE SEN DEĞİL AİLEN..."

Bir diğer paylaşımda ise bir kişi kendisini 'Selçuk Tengioğlu' olarak tanıttı ve “kardeşimin ellerine sağlık”, “bu sefer kurtulamazlar”, “karısı da kendisi de yok olur” gibi ifadelerle ölüm tehdidinde bulundu. “Ayağını denk alacaksın @eczozgurozel bir dahakine sen değil ailen” ifadeleriyle Özgür Özel’in eşi ve çocuğu da ölümle tehdit edildi.