Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği komisyon sürecine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partisine seslenerek; "AKP, MHP ve DEM şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız!" dedi.

SÖZCÜ TV'de Para Politika programına katılan CHP lideri Özgür Özel, Özcan'ın sözlerine canlı yayında yanıt verdi.

"DOĞRU DEĞİL"

"Bakalım Kürt vatandaşın ne sorunu konuşulacak?" şeklindeki paylaşımı için, "buna hiçbir şey demem" Özel, "AKP, MHP ve DEM şer ittifakı" tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız" sözleri için ise, "kendi sınırlarını aştı Tanju, doğru değil" dedi.

"TANRILAR KURBAN İSTİYORSA..."

Özel'in haddini aştı sözlerine ise Özcan'dan yanıt geldi.

Özcan X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kendisine bir gün Gn Başkan olacağını ilk söyleyenlerden biri olarak ve son karara kadar çok başarılı bulduğum Sn Gn Başkanımdan; 22 yaşından bu yana CHP’nin gençlik kolları başkanlığı, İlçe ve İl Başkanlıkları, Belediye Meclis üyeliği, Milletvekilliği yapan ve halen Gn seçimde 3. Parti olduğumuz Bolu’da AKP’yi katlayarak yüzde 54 oranla 2.dönem Belediye Başkanlığı görevini sürdüren,sorumluluk çerçevesinde yanlışa yanlış diyen bir partili olarak, “şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım” önerime yönelik “haddini aştı” sözünü duymak beni hem şaşırttı, hem de çok üzdü!! Ama halen ben sizin aldığınız karara değil ama iyi niyetinize güvenmek istiyorum. İnşallah ben yanılırım,siz haklı çıkarsınız! Öte yandan Tanrılar kurban istiyorsa da,kendinizi zorda bırakmayın."