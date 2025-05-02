İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden protestolar sürüyor.
CHP, yarın (3 Mayıs 2025) bu kapsamda Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda miting düzenleyecek.
Saat 14:00'de başlayacak miting öncesi Özgür Özel, sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrı yaptı.
Özel, "Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz. Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız! Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya’dayız" ifadelerini kullandı.