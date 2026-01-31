CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin Terörsüz Türkiye sürecinde ikircikli bir tutum takındığını söyledi.

Özel, "Türkiye iç barışını ve huzurunu sağlamak zorundadır. Bu hedefe toplumu ayrıştıran, düşmanlaştıran, kutuplaştıran politikalarla ulaşmak mümkün değildir. Otoriterleşmiş, çıkar odaklı bir eksene kaymış, rayından çıkmış siyasi kültürün ürettiği tahribatı gerçek bir demokratik siyasetle onarma iradesini herkes taşımalıdır. Toplumsal sorunlara üzerinde yükselmek için yeni bir basamak olarak bakan siyaset anlayışı artık yolun sonuna gelmiştir." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Milletimiz her düşüşte yeni düşüşte yeni düşmanlar yaratarak ayakta kalmaya çalışan siyasi bakışı artık topyekun reddetmektedir.

Zemini çürük bir binada kolonların yükselmesini beklemek, bir yeri onarmaya çalışırken diğer tarafın yıkıldığını görmezden gelmek doğru değildir. Hepimizin içinde yaşayacağı sağlam bir evi inşa etmekten bahsediyoruz.

Bu yüzden toplumsal barış, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü birbirininin ayrılmaz parçalarıdır. Bu yüzden bu sürece Terörsüz ve Demokratik Türkiye süreci dedik ve bunun için gayret göstermeye devam ediyoruz.

AKP iktidarı sürece ilişkin ikircikli tutumundan, vesayet anlayışından vazgeçmeli. Kayyımlık sistemi sistematik olarak barış imkanını sabote etmektedir. Hala süren Kent Uzlaşısı davaları umutlara gölge düşürmektedir. Siyasi tutukluluklar devam etmekte.

Milletimiz barış isterken sürecin başarıya ulaşacağına olan güvenin düşük kalmasının da yegane sebebi budur. Sürece yapılan büyük sabotaj ise 19 Mart darbesidir.

CHP barışın yanındadır.