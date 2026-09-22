Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklamada bulundu. Özel, saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek olayla ilgili bilgi aldığını belirtti.

Özel ayrıca milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'tan oluşan heyeti bölgeye gönderdiğini ifade etti. Heyetin olayla ilgili incelemelerde bulunduğu ve yaralıların sağlık durumunu takip ettiği belirtildi.

"OKUL VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DEFALARCA UYARDIK"

Özel, açıklamasında okul ve öğrenci güvenliğine ilişkin daha önce de uyarılarda bulunduklarını ve bu konuda somut öneriler sunduklarını söyledi.

Okul içinde veya çevresinde meydana gelen şiddet olaylarının artık tekil olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Özel, çocuklarını okula gönderen ailelerin güvenlik endişesi yaşamasının ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

"YERİNE GETİRİLMEYEN BİR KAMU SORUMLULUĞU VAR"

Özel, bir anne veya babanın çocuğunu okula gönderirken güvenliğinden endişe etmesi halinde ortada göz ardı edilemeyecek bir güvenlik sorunu bulunduğunu ifade etti.

Özel, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir anne baba çocuğunu okula gönderirken, 'Acaba güvende mi?' diye düşünüyorsa, ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır."

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Özel, sorumluların yanı sıra sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin de ortaya çıkarılması için süreci takip edeceklerini söyledi.