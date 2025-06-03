CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk tutuklama haberlerinin ardından sosyal medya hesabından, sert ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlatılan ve yarın Gaziosmanpaşa'da düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrıda bulunan Özel, "Durmak yok, boyun eğmek yok" ifadelerini kullandı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan, dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandı.
Ama o tehdit ettikçe, meydanlar doldu taştı. Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi.
Durmak yok, boyun eğmek yok!
Yarın akşam Gaziosmanpaşa’da buluşuyoruz! 4 Haziran Çarşamba 20.30 Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı"