CHP lideri Özgür Özel Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Kadıköy'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ı ziyaret etti.

Saraçhane protestoları ile başlayan eylemler kapsamında Kadıköy'de gözaltına alınan ve tutuklanan 21 yaşındaki Esila Ayık'ı ziyaret eden Özel şu ifadeleri kullandı:

"TUTTUĞU DÖVİZİN DOĞRULUĞUNU İSPATLIYOR"

Esila’nın sağlık sorunlarına dikkat çeken Özel, onun cezaevinde kalmasının hem hukuka hem vicdana aykırı olduğunu söyledi.

“Esila içeride geçirdiği her gün elinde tuttuğu dövizin doğruluğunu ispatlıyor” diyen Özel, genç öğrencinin yurt dışında fotoğrafçılık eğitimi aldığını, geçim sıkıntısı nedeniyle iki işte çalışmak zorunda kaldığını aktardı.

Özel, Esila’nın bir afiş nedeniyle tutuklanmasına da tepki göstererek, “Cumhurbaşkanına diktatör demenin ağır eleştiri sınırları içinde olduğuna ilişkin Yargıtay kararları var, mahkeme kararları var” dedi.

"BÖBREK HASTASI KIZ İÇERDEYSE BURASI DİKTATÖRLÜKTÜR"

Özel, ardından şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanına diktatörü de diyoruz, şeddeli diktatör de diyoruz. Tek adam da diyoruz. Bunların söylenebildiği ülkelere demokrasi, bunun söylendiği ülkelerde içeriye 21 yaşında genç, böbrek hastası, kalp kapağında sorun olan bir kızı içeriye koyarsanız da oraya diktatörlük diyoruz..

Bir ülkede bir siyasetçiye sert tutumundan dolayı diktatör denilemiyorsa orası diktatörlüktür. Denilebiliyorsa demokrasidir. Kararı yüce milletimiz verecektir.