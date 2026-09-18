YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cuma namazının ardından Bursa Ulu Camii önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, bu sırada yaşlı bir yurttaşın itildiğini görünce tepki gösterdi.

YAŞLI YURTTAŞIN İTİLMESİNE TEPKİ

Özel, yaşlı yurttaşı iten kişiye, “Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya.” sözleriyle tepki gösterdi.

“BU ÇARESİZLİK DEMEK”

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’daki programı kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i cezaevinde ziyaret etti.

Ardından yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, küçük yatırımcıların mağdur edildiğini söyledi.

Özel, şunları söyledi:

-Arkadaşlar şu kadarını söyleyelim. Son günlerde yaşananlarla Türkiye’deki birçok masum, maaşından kıt kanaat artırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canına okudular, kul hakkını yediler.

-Bir rakam vereyim. Borsada 7 milyon yatırımcı var. Bunların 3.5 milyonu, yarısı 10 bin lira ve altında işlem yapıyor. Bu ne demek? Bu çaresizlik demek, bu umutsuzluk demek. Bu ‘10 bin liranın altındaki şu küçücük paramı borsada büyütür müyüm?’ umuduyla gelmiş olan kişilerin hakkını yemek demek.

-Bugün çeşitli yerlerden açıklamalar yapılıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde bu devletteki kudretli kişilerin, hem bürokraside hem bakanlıklarda, adalet bürokrasisindeki kudretli kişilerin geçmişte bu fonlarda ne işlemler yaptığı çok tartışılacak. Bugün açıklama duyuyorum.

-Açıklamada diyor ki ‘Efendim vatandaşımızın hakkını yedirmeyeceğiz, yiyenlerle mücadele edeceğiz.’ Birileri kendi kendileriyle mücadele mi vaat ediyor?

-O Tera Fon’da, fonun kapalı olduğu dönemde, 948 kat değer kazanırken parasına para katıp, fonu sonra açıp ‘A ne çok değer kazanan fonmuş’ diye biraz da başta yükseklere götürüp ellerindeki yok yere yükselttikleri hisseleri millete çakıp, parayı kapıp kaçanlar bugün devlet adına açıklama yapmaya başlamışlar. ‘Efendim kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz’ bilmem ne. Haydi bakalım.

-Çok net söylüyoruz buradan. Tera Fon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı? Açıklayabiliyor musunuz?

-Amerika’da benzer bir durumda bu açıklandı ve o parayı kazananlardan para alındı, vatandaşa dağıtıldı. Buradan çağrımızdır. Tera Fon vatandaşa kapalı, kendilerine açık dönemde 948 kat değer kazanırken oralarda at oynatanların isimleri, kazandıkları paralar açıklansın.

-Onlardan bu paralar tahsil edilip açıldıktan sonra vatandaşa satılıp kendileri kaçanların vatandaştan çarptığı paralar vatandaşa verilsin.

-Yoksa yapılan düzenlemeyle, efendim İş Bankası Tera Fon’u Ziraat Bankası diğer fonu satacakmış, bu parayı bölüştürecek. İhtimal ki bazıları koydukları paranın 40’ta birini bile alamayacaklar.

-Bazıları hiç alamayacaklar. Oysa ki devletin en tepesindekilerin neler yaptığını biliyoruz. Bu konuda Amerika nasıl şeffaf davrandı, benzer bir skandaldan parayı kazananları ilan edip, tahsil edip milletin haksızlığını giderdiyse; aynı şeyi istiyoruz. Onun dışındaki her türlüsü lafügüzaf.

-‘Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır. Ticari sır.’ Öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canına okuyan, vatandaşı dolandıranın ticaret sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.

-Yakında bazı isimlere soracağım. ‘Sen hiç Tera Fon’dan işlem yaptın mı? Tera Fon hissesi aldın mı? Ne zaman aldın, ne zaman sattın?’ diye. Bu sorulara hazırlansınlar.

“O SANDIĞA VARACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Nisan 2028 tarihine işaret etmesini de değerlendiren Özel, seçimden kısa süre önce erken seçim tartışması yapılmasının seçmeni kandırmaya yönelik olacağını söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

-Arkadaşlar sarayın danışmanlarının ne saraydaki diğer kişilerin değil; milletin ve milletin vekillerinin bileceği işler bunlar. 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin şu anda 280 milletvekili var.

-Onun dışında diğer partilerin dağılımları ortada. Biz Erdoğan’a aday olacaksan 2,5’uncu senesinde, tam dönemin ortasında ‘Gel seçim yap, erken seçim yapalım’ dedik, kaçtılar. Şimdi başka formüller aramanın ve birtakım hesaplar yapmanın peşinde koşmasınlar.

-Şunu söyleyeyim. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de ‘Seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir’ falan diye milleti kandıramazlar. Biz o sandığa varacağız ve o seçimi de alacağız arkadaşlar.