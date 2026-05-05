CHP lideri Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba ile birlikte yer aldığı tekne görüntüleri üzerinden yöneltilen suçlamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

-Cumhuriyet tarihinde hukuk hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Yargı içinde çete kurdular, Ak Toroslar çetesini. Siyasi talimatlarla büyük hukuksuzluklar yapıyorlar.

-Ödül olarak makamlar, mevkiler aldılar. Servetler yaptılar. İstanbul'dan kalkıp diğer seksen ile operasyon yapıyorlar, haksızca, hukuksuzca.

-İşkence yapıyorlar. Sekiz saat eli kelepçeli sevk yaptırıyorlar sırf 'dediği belgeye imza atmadı' diye, İstanbul'dan Afyon'a 8 saat. Kumanya diye kuru ekmeği koyuyorlar, böyle yiyor kadın eliyle böyle, kuru ekmek koyuyorlar. Duruşma salonunda, aşağıda su vermiyorlar, yemek vermiyorlar. Tutuklulara iftiracı olana kadar zulmediyorlar.

-Öyle bir yozlaşmış var ki, yozlaşmışlık var ki... Sudan sebeplerle gözaltı yapıp, gözaltına alınan kişilerin özgüveninden yararlanıp, cep telefonlarının şifrelerini kapıp, elde ettikleri içerikleri yandaş basına sevk ediyorlar. Ya Cumhuriyet Savcısı'sın sen, Cumhuriyet Savcısı! Orada dünyanın en mahrem bilgileri senin namusuna, senin namusun üzerinden devlete emanet. Ettiğin yemin üzerinden.

-Ali Mahir Başarır'ın çocukluk arkadaşını yalan yere gözaltına aldılar. Çocuk demiş, 'Bende bir şey yok', cep telefonu şifresini vermiş. Oradan buldukları, o kadar şeyin içinden buldukları bir videoyla insanları, eşleriyle, çocuklarıyla bir oldukları ortamı ifşa edip, bir de utanmadan onu 'yok alem görüntüleri çıktı, bilmem ne görüntüleri çıktı' diye... Alemin de alasını bilirsiniz, günahın da alasını bilirsiniz!

-O görüntülerde alnımız açık, başımız dik, veremeyeceğimiz tek bir hesap yok! Ne ailemize, ne milletimize! Yanımızdaki eşlerimize 'alem' diyerek bilmem ne yaftası vurmaya çalışanın alnını ben değil, millet karışlayacak millet! Millet karışlayacak! Şahsiyetsiz, karaktersiz, utanmazların hesabını sandıkta millet görecek, defterini millet dürecek! Bana kalmamış!

-Ve maaş alarak yandaş basınına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştırılanlara, umudunu butlana, şutlana koyanlara söylüyorum. Hey! Hepinize söylüyorum: İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin! Toprak ol, bağrında güller yetişsin

-Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum! Saraydan medet umanlara söylüyorum! Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum!