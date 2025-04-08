CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sözde tartışmaya yeltenmek, bununla da kalmayıp cuntacılıkla suçlamak bir nevi darbe çığırtkanlığından başka şey değildir. Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde adım adım ilerleyişin yaşandığı şu günlerde, herkes söylediği söze daha dikkat etmelidir” şeklindeki sözlerine, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi...

Özel, paylaşımında Bahçeli’nin geçmiş yıllarda yaptığı bir grup toplantısı konuşmasından bir bölüme yer verdi...

Özel, şu ifadeleri kullandı:

-Sayın Bahçeli bana, “Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır” demiş. Yanıtını, “henüz sarayla ortak olmayan” Bahçeli’nin kendisi versin: “Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir. ”Sayın Bahçeli: Millete yoldaş olun, darbecilere değil! Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil!.