TBMM Başkanlığı'na ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.
Tezkelere göre hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen isimler arasında CHP lideri Özgür Özel'e ait üç ayrı dosya yer aldı.
Tezkelere göre, dokunulmazlık tezkeresi sunulan milletvekilleri ise şunlar:
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan.