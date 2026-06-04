Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı iptal edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının yetkilerine son verilmişti.

Mahkeme kararıyla birlikte CHP'de parti organları yeniden 4 Kasım 2023 öncesindeki isimlerle dolduruldu. Karar sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk kez bugü CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İHRAÇ KARARLARI İPTAL EDİLDİ

Toplantıda CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat seçilirken, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Ersen Özsoy ve Sekreterliğe ise Sezgin Kaya seçildi.



Toplantıda Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde partiden yapılan tüm ihraçların geçersiz sayılması yönünde karar alındı.

YDK'nın Özel dönemindeki ihraçların iptaline yönelik aldığı karar, Yargıtay'a bildirilmesi talebiyle hafta başında açıklanan CHP'nin yeni MYK'sına sunulacak. Söz konusu kararla birlikte CHP eski milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Özkan Yalım'ın da yer aldığı çok sayıda isim yeniden CHP üyesi olacak.



Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının açılışında bulundu ve yaptığı kısa konuşmanın ardından toplantıdan ayrıldı.



PARTİYE GERİ DÖNECEKLER



Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde CHP'den ihraç edilen isimler arasında Gürsel Tekin Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik yer almıştı.



Bu isimlerin yanı sıra, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından "tedbirli olarak kesin çıkarma" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve itirazları reddedilen kişiler arasında ise Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez gibi isimler bulunuyor.



ÖZKAN YALIM DA CHP'YE DÖNÜYOR



İhraçlarının tamamının iptaline yönelik kararla birlikte, 3 Mayıs 2026 tarihinde CHP'den ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da CHP'ye geri dönmüş olacak.



Yalım hakkında ortaya atılan 'yolsuzluk' iddiaları üzerine CHP Genel Merkezinin önüne suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ile Özkan Yalım'ın adlarının yer aldığı 'sembolik' iki lüks araç yerleştirilmiş ve camlarına "HARAM PARAYLA ALINMIŞTIR" notu asılmıştı.









