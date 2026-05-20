Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açtığı davada karar çıktı. Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açtığı davada, CHP lideri Özgür Özel'e 5 Temmuz 2025'te kullandığı ifadeler nedeniyle 300 bin TL tazminat cezası verildi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir" ifadelerini kullandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.