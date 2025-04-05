CHP'li eski oyuncu ve milletvekili Berhan Şimşek adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Önümüze olmazları koyanlara, Olmayacak işlere girişenlere, Normalleşip yumuşayanlara, "Zapt edilemez son kale olan Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerinin kapını kayyumlara açanlara, Muhalif hiçbir sese tahammül edemeyenlere, Parti kimliğimiz ve mücadelen ruhumuza halel getirenlere, İncinen ama incitmeyenler olarak, Cesurca ve mertçe söyleyecek sözümüz var.

Partimizin 21.olağan üstü kurultayında Genel Başkanlık adaylığımı ve iddiamı hem parti kamuoyuna hem de aziz milletimizin takdirlerine sunuyor ve vicdanlarına emanet ediyorum

Saygılarımla"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek'in yarışması bekleniyor.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 yılında Bayburt'ta Nuri Şimşek ve Alime Şimşek'in oğlu olarak dünyaya geldi. 11 çocuklu bir ailenin 10. çocuğu olarak doğdu. İlköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin İşletme bölümünü bitirdi. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yaptı. 1978 yılında başladığı sinema kariyerinde, Hoşçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynadı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği “En İyi oyuncu”, 1994 Ankara Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerinin de sahibi.

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu olan Berhan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesi. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları yazdı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yaptı.

TBMM 22. dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu dönemde; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aktif siyasette son olarak, 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.