CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle bir soruşturma daha başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'e sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, Özel'in söylemlerinden sonra Cumhuriyet savcısını hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

2 HAFTADA 3 SORUŞTURMA

Böylece Özgür Özel'e iki hafta içinde üç soruşturma başlatılmış oldu.

Bu arada Özel'e 6 Temmuz'da MYK toplantısında yaptığı açıklamalar gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Özel'e bir diğer soruşturma da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine 11 Temmuz'da yapılan mitingde kullandığı ifadeler nedeniyle açılmıştı.