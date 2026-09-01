YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Halk TV’den Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve İbrahim Kahveci’nin sorularını yanıtladı. Özel’e, Ali Eren Bingöl, Özlem Çerçioğlu, Mesut Özarslan ve Özlem Gürzel gibi AKP’ye geçen isimler arasında kendisini en çok şaşırtan kişinin kim olduğu soruldu. İsimler arasında ayrım yapmayan Özel, “Ben tek tek bunlarla meşgul olacak değilim. Allah hepsinin taksiratını affetsin. Kul hakkı yediler. Milletten ‘Muhalefet edeceğiz’ diye ya da hizmet ederken ‘Biz bu iktidarın karşısındayız’ diye şey yaptılar. Sonra gittiler. Yanlış işler yaptılar. Ne söyleyeyim?” dedi.

“İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAK DURUMA GELDİLER”

AKP’ye geçen isimlerin sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştığını belirten Özel, bazı kişilerin yaptıkları paylaşımların yorumlarını kapattığını, yorumlar açıkken de yüzlerce olumsuz tepki geldiğini söyledi. Özel, kendileri için gece gündüz çalışan, hiçbir karşılık beklemeden emek veren CHP örgütünün ve söylemlerine güvenen seçmenlerin hakkının yenildiğini savunarak, “Allah hiçbir siyasetçiyi onların durumuna düşürmesin” dedi. Özel, söz konusu kişilerin kendi şehirlerinde “insan içine çıkamayacak duruma geldiklerini”, kimilerinin ise tehdide teslim olduğunu öne sürdü. Tuzla’daki parti değişikliğinin arkasında imar dosyaları ve tehditlerin bulunduğunu iddia eden Özel; yargı mensuplarına da yapıldığını söylediği “hobi bahçesi” uygulamasından, içinde dönemin Adalet Bakanı’nın da bulunduğu ve sonradan değiştirilerek villalara çevrilen yerlerden ve önceki AKP'li belediye başkanı Şadi Bey’in yaptığı “emsal transferi” uygulamasından söz etti. Yeşil alanların farklı yerlere aktarılması ve sistemin güvenlik açığından yararlanılarak çeşitli yerlere kat verilmesi gibi uygulamalar yapıldığını savunan Özel, “Ben o katlara yer vereyim, bunu İBB versin” şeklindeki anlayıştan bahsetti.

“EMEĞİNİ AKP’YE SATANA HAKKIMIZI HELAL ETMEYİZ”

Özel, Tuzla’daki imar sorununa ilişkin çözüm önerileri sunduklarını belirterek, önceki AKP'li belediye başkanının yaptığı uygulamaların ardından CHP’li belediyenin de fark etmeden bazı kullanımlara izin verdiğini, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Özel, bakanlıktan bölgeye sosyal donatı ve hizmet alanı tahsis edilmesini, bunun bedelinin müteahhitler tarafından bölüşülerek devlete ödenmesini ve böylece kimsenin alacağının kalmamasını önerdiklerini aktardı. Ancak bu formül yerine belediye başkanının tehdit edilerek parti değiştirmeye ikna edildiğini ve Tuzla’nın bu yöntemle alınmaya çalışıldığını öne süren Özel, bunun “asrın imar yolsuzluğunu aklamak” amacı taşıdığını savundu. Kendisinin de hakkında olumlu ifadeler kullanan söz konusu kişiye yönelik, “Ona da hakkım helal değildir” diyen Özel, kendisi için geçmişte ne kadar gayret gösterdiğini o kişinin de bildiğini söyledi. Özel ayrıca, Sinem Dedetaş ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de AKP’ye geçmeleri yönünde teklif götürüldüğünü iddia etti. Özel, “Hele hele yanı başındaki Onursal Adıgüzel onuruyla cezaevinde yatıyorken bu partinin onca emeğini AKP’ye satana hakkımızı helal etmeyiz” derken, Dedetaş ve Hürriyet’e “Geçersen AKP’ye kurtarırsın” şeklinde teklif yapıldığını öne sürdü. Fatma Kaplan Hürriyet’in ise “AKP’ye geçeceğime paşa paşa yatarım” dediğini aktardı.