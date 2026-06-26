CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Diyarbakır'a gitti. Özel, Diyarbakır Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından "Özgür Başkan, özgür Türkiye" sloganlarıyla karşılandı.

Özel'in Diyarbakır'da davul ve zurnalarla karşılanması dikkat çekti. Özel'i karşılayan partililer "Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü orada biz varız. Amed butlana karşı" yazılı pankart açtı.

Mutlak butlan kararının ardından birçok kentte vatandaşlarla bir araya gelen Özel'in, kararın ardından partinin Genel Başkanlığı'na atanan Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV canlı yayınında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan anayasa değişikliğine destek verdiği için pişman olmadığını söylemesinin ardından Özel’in Diyarbakır' gitmesi dikkat çekti.