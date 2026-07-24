CHP'nin başına getirilen Butlan yönetiminin ardından, Özgür Özel ve ekibinin partiden istifa ederek YENİ partinin kuruluş adımlarını attığı bugünde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre DEVA Partisi’nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, YENİ Parti'ye katılması bekleniyordu. Selma Aliye Kavaf, "hemşehri" davetiyle Özgür Özel'in CHP'ye, DEVA Partisi'nden transfer ettiği bir isimdi. Özgür Özel'in, kadın örgütlerince Aile Bakanlığı dönemi nedeniyle "CHP'de olmamalı" dediği isme CHP rozeti takmıştı.

48 SAATTE FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Özgür Özel'in, kendisi için tepkileri göğüslemesi ve Manisalı olması nedeniyle desteklemesinin ardından Selma Aliye Kavaf, 48 saatte fikir değiştirdi.

AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Kavaf, ilk anda gruba YENİ Parti'ye üye olacağını beyan etti ancak sonrasında kararından vazgeçtiği öğrenildi. Kavaf'ın CHP'de de kalmayacağı ve AKP'ye geçeceği iddia ediliyor.