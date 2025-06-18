Sırrı Sürreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle Kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre; İstanbul Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel darp edilmek suretiyle yaralandı. Olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Selçuk Tengioğlu, olay tarihinde kaldığı Taksim 34 isimli aparttan dosya içerisindeki mevcut kamera görüntüleri ile de sabit olduğu üzere 08:30 sıralarında ayrıldı.

İddianamede; şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun otelden ayrıldığı andan saldırıyı gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarını incelendiği ve dosyaya girdiği belirtildi. Söz konusu olay hakkında yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna dair bir tespit yapılamadığı kaydedildi.