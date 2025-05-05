TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programının ardından meydana gelen saldırı, siyasi gündemin merkezine oturdu. CHP lideri Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu, olay sonrası güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kaldığı adresin detayları da ortaya çıktı. Beyoğlu’nda konakladığı otelin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, söz konusu işletmeye müdahale ederek mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

Yemek Kartı İddiasına CHP’den Sert Yanıt: “Gerçekle İlgisi Yok”

Saldırgan Tengioğlu’nun emniyetteki ifadesinde, “CHP’ye yemek kartı için başvurdum ancak partili olmadığım gerekçesiyle yardım alamadım” şeklindeki iddiasına CHP cephesinden net bir yalanlama geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çelik açıklamasında, “Bu kişi, ‘Yardım alamadım o yüzden böyle bir şey yaptım’ diyor. Ancak durum kesinlikle böyle değil. Biz de konuyu Beyoğlu Belediye Başkanımızla görüştük. Aldığımız bilgiye göre, belediyemiz bu kişiye yaklaşık 8 aydır düzenli yardım ulaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Olayın Yankıları Sürüyor

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran saldırı, güvenlik önlemleri, sosyal destek mekanizmaları ve siyasi liderlere yönelik riskler bağlamında çok boyutlu tartışmalara yol açtı. Ruhsatsız otelin mühürlenmesi ve iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya konmasıyla, saldırıya ilişkin detaylar netleşmeye başladı.